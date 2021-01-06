На ЗСД заметили горящую машину: попытки потушить оказались бесполезными

В пожаре могли пострадать люди. Фото: скриншот Вконтакте

В пожаре могли пострадать люди. Фото: скриншот Вконтакте

Очевидцы рассказали, как пытались помочь ликвидировать возгорание раньше, чем автомобиль сгорит полностью.

На ЗСД сегодня вечером, 6 января, сгорел автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось возле улицы Шаврова – там по непонятной причине вспыхнула машина.

На помощь погорельцу пришли другие автомобилисты, но им не удалось вовремя ликвидировать огонь.

«Реально за 30 секунд разгорелось. Огнетушитель в 10 литров не помог, как и 3 баклашки воды по 5 литров. Причем огнетушитель свежий и куплен в магазине, а не в подвале»,

— делится своими впечатлениями участник тушения пожара.

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каковы причины инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после гибели трех человек в пожаре в Парголово.