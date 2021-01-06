СК возбудил уголовное дело после гибели трех человек в пожаре в Парголово

В огне погибли люди. Фото: Pixabay

В огне погибли люди. Фото: Pixabay

Следователи возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в Парголово. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Трагический инцидент случился в ночь на среду, 6 января, на Байкальской улице. По данным следователей, тела двух мужчин и женщины были найдены в частном доме. Личности погибших пока установить не удалось.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по Петербургу, расследование идет по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Парголово огнем было охвачено 40 квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место ЧП.