На Байкальской улице в пожаре погибли два человека

На Байкальской улице в пожаре погибли два человека
В огне погибли два человека. Фото: Pixabay

Огнем было охвачено 40 квадратных метров.

В ночь с пятого на шестое января произошел серьезный пожар на Байкальской улице. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что огнем было охвачено 40 квадратных метров. На место прибыли спасатели, которые на данный момент ликвидировали возгорание. Несмотря на все попытки, им не удалось сохранить жизни двум людям. Их обгоревшие тела нашли после инцидента. По предварительным данным, скончались пожилые мужчина и женщина. Об этом пишет 78.ru.

Выясняются обстоятельства происшествия и его причины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Комендантском массовое ДТП: участники чудом остались живы.

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