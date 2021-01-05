На Комендантском массовое ДТП: участники чудом остались живы

В аварии никто не погиб. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии никто не погиб. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Сразу несколько автомобилей столкнулись из-за неосторожности одного водителя.

Сегодня вечером, 5 января, на северо-западе Санкт-Петербурга произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Комендантском проспекте напротив дома номер 34. По предварительным данным, водитель «Соляриса» при повороте налево не убедился в безопасности маневра, что и стало причиной столкновения с несколькими машинами. Один из участников инцидента рассказал, что его автомобиль «унесло на бордюр и чуть не намотало на столб».

«Не был пьян, превышения не было. Водитель «Соляриса» признал вину. ДПС подтвердили»,

— пишет пользователей.

Официальные данные пока что не поступали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Петергофском шоссе длинная пробка из-за аварии.