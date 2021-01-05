На Петергофском шоссе длинная пробка из-за аварии

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Водители жалуются на затор и призывают других автомобилистов объезжать место инцидента.

Сегодня вечером, 5 января, на Петергофском шоссе произошла авария, которая стала причиной пробки. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось перед улицей Адмирала Трибуца. Там столкнулись два автомобиля, которые перегородили дорогу. Образовался затор, из-за которого собралась огромная пробка.

«Там каждый день такие «умные» перестраиваются или поворачивают с левого ряда направо»,

— жалуется один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Коллонтай «встали» трамваи: автомобиль снес столб. Некоторое время из-за аварии было затрудненно движение на участке дороги.