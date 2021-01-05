На Коллонтай «встали» трамваи: автомобиль снес столб

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Некоторое время из-за аварии было затрудненно движение на участке дороги.

В Невском районе сегодня вечером, 5 января, остановилось движения трамваев из-за аварии. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Коллонтай у перекрестка с Клочковым переулком. Там водитель «Ауди» не справился с управлением и врезался в столб. В результате «преграда» рухнула и преградила путь трамваям. Общественный транспорт «встал» в сторону станции метро «Проспект Большевиков».

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Приморском шоссе автомобиль такси вылетел с дороги и загорелся. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, как полыхает автомобиль.