На Приморском шоссе автомобиль такси вылетел с дороги и загорелся

Утром 5 января на Приморском шоссе в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля такси сервиса Uber.

По словам очевидцев, водитель автомобиля такси вылетел с проезжей части на обочину и врезался в дерево. В результате машина загорелась.

«На Приморском Шоссе Убер вылетел с дороги, врезался в дерево и загорелся», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, как полыхает автомобиль. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что столкновение произошло возле пешеходного перехода. На данный момент точная причина столкновения неизвестна. Однако, как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, «в результате дорожного происшествия пострадавших нет.