Карета с лошадьми и иномарка угодили в ДТП у Троицкого собора

Животные в аварии не пострадали. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Животные в аварии не пострадали. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Северной столице случилось ДТП с участием иномарки и кареты с лошадьми.

Инцидент со столкновением «железного коня» и настоящих лошадей случился поздно вечером, 4 января, напротив Троицкого собора. Об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Они уже окрестили аварию «чисто петербургской».

Отмечается, что сами животные не пострадали в аварии. Однако карета, в которую они были запряжены упала на асфальт. Вылетели из спиц передние колеса. Сама иномарка не получила значительного ущерба. Кроме этого, несмотря на стресс, лошади ведут себя довольно спокойно.

Столкновение произошло возле пешеходного перехода. На данный момент точная причина столкновения неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицейские спасли автобус с детьми от ДТП с иномаркой в Челябинской области.