Полицейские спасли автобус с детьми от ДТП с иномаркой в Челябинской области

Сотрудники ДПС закрыли своим служебным авто от удара автобус с детской спортивной командой, попавший в ДТП в Челябинской области. Один человек погиб.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 4 января, на трассе М-5 «Урал». 17 юных хоккеистов ехали из Южноуральска в Златоуст. Инспекторы на УАЗ сопровождали автобус с детьми, когда со встречной полосы на него вылетел автомобиль KIA.

Как сообщили ГУ МВД РФ по Челябинской области, в момент происшествия полицейские подставили свою машину под удар, чтобы спасти детей. Однако после столкновения в транспортное средство все же врезался автобус.

В результате аварии погиб один человек — водитель иномарки KIA. Никто из детей не пострадал.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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