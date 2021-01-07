Пассажиры «Ласточки» встретили Рождество в застрявшем поезде

Поезд ехал из Пскова в Санкт-Петербург.

В ночь на 7 января произошел сбой в расписании движения поездов «Ласточка». Об этом сообщает «Псковская правда», ссылаясь на пассажиров и пресс-службу Октябрьской железной дороги.

«Проводники говорят, что впереди сломалась другая «Ласточка», которая перекрыла пути. На устранение уйдет минимум час»,

— рассказали пассажиры.

Известно, что поезд, следовавший из Пскова в Санкт-Петербург, остановился в Луге. Причиной, пояснили официальные источники, стала неисправность локомотива грузового поезда.

В результате «Ласточка» опоздала на полтора часа. Пассажирам пришлось встречать Рождество, сидя в поезде. В ОЖД отметили, что сделали все возможное и пообещали довезти всех пассажиров автобусами до дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с 5 по 10 января Петербург и Выборг свяжут еще две дополнительных «Ласточки». Так, с Финляндского вокзала Северной столицы в Выборг в 15:30 ежедневно будет отправляться поезд №7919 с прибытием в пункт назначения в 16:47.