С 5 по 10 января Петербург и Выборг свяжут еще две дополнительных «Ласточки»

С 5 по 10 января Петербург и Выборг свяжут еще две дополнительных &#171;Ласточки&#187;
Дополнительные поезда будут курсировать только в период новогодних каникул. Фото: пресс-служба ОЖД

В период с 5 по 10 января между Санкт-Петербургом и Выборгом начнут курсировать дополнительные пригородные «Ласточки».

Об этом в понедельник, 4 января, информирует пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» («СЗППК»). Так, с Финляндского вокзала Северной столицы в Выборг в 15:30 ежедневно будет отправляться поезд №7919 с прибытием в пункт назначения в 16:47.

Обратная электричка №7920 отправляется из Выборга в 18:26 и прибывает на Финляндский вокзал в Петербурге в 19:43. Подробнее с изменениями в расписании можно ознакомиться на сайте АО «СЗППК» или на станциях и вокзалах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в дополнительные «Ласточки» между городом на Неве и Выборгом запустили не только по вечерам, но и в первой половине дня. Поезд отправляется из Петербурга в 11:30, а из Выборга — в 11:02.

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