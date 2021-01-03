С 4 по 10 января между Петербургом и Выборгом запустят дополнительные «Ласточки»

Дополнительные поезда будут ходить раз в день. Фото: пресс-служба ОЖД

Дополнительные поезда будут ходить раз в день. Фото: пресс-служба ОЖД

В период с 4 по 10 января 2021 года между Северной столицей и Выборгом будут курсировать два дополнительных пригородных электропоезда «Ласточка».

Об этом в воскресенье, 3 января, информирует пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» («СЗППК»). Так, дополнительный поезд из Петербурга в Выборг (№7917) будет отправляться в 11:30 по местному времени с Финляндского вокзала и окажется в пункте назначения в 12:45.

Дополнительная электричка в обратном направлении (№7906) отправляется с железнодорожного вокзала Выборга в 11:02 и прибывает на Финляндский вокзал в Северной столице в 12:17. Подробнее ознакомиться с изменениями в расписании движения пригородных поездов можно на станциях и вокзалах или на сайте АО «СЗППК».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на время новогодних праздников изменится режим работы касс и турникетов в связи с новым графиком движения пригородных поездов.