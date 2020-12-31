В Петербурге изменится режим работы касс и турникетов из-за нового графика движения пригородных поездов

Обновленный режим работы касс будет действовать с 31 декабря по 10 января. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Обновленный режим работы касс будет действовать с 31 декабря по 10 января. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пассажиры электричек должны быть особенно внимательными в период новогодних и рождественских праздников, поскольку билетные кассы и турникеты на станциях пригородных поездов будут работать в новом режиме.

Это связано с обновленным графиком движения пригородных электричек. Новый режим работы турникетов и билетных касс будет действовать с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021-го, информирует пресс-слжуба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» («СЗППК»). Более детально узнать об изменениях в расписании можно на сайте АО «СЗППК».

В компании также напоминают, что даже если кассы закрыты, а терминалы самообслуживания на станции отсутствуют, билеты всегда можно купить у контролера-кассира прямо в вагоне. Также оплатить проезд можно через приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 января вырастут штрафы за проезд «зайцем» в пригородных электричках.