С 1 января вырастут штрафы для безбилетников в пригородных электричках

С 1 января следующего года вырастут размеры штрафов за безбилетный проезд в пригородных электричках Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

На данный момент штрафы для тех, кто надеется проехать «зайцем», составляют стоимость проезда для взрослого на расстояние 10 километров в пятидесятикратном размере, уточняют в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

В начале следующего года поднимут стоимость разового проезда в пригородных поездах, в связи с чем изменится и размер штрафов. В частности, за безбилетный проезд в электричке на территории Петербурга придется заплатить 1 075 рублей, в Ленобласти — 1 335 рублей, а в «Ласточке» — 1 250 и 1 515 рублей соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие новые штрафы и ограничения ждут российских автомобилистов в 2021 году.