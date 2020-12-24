Водителей в России ждут новые штрафы и ограничения в 2021 году

В стране начнут отбирать автомобиль у водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом состоянии. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В стране начнут отбирать автомобиль у водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом состоянии. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В следующем году для российских водителей введут новые ограничения и штрафы, которые затронут опасное вождение, пьяную езду и незарегистрированные авто.

Как сообщают «Известия», с нового года в стране будет действовать штраф для любителей опасной езды. Речь идет об автомобилистах, которые резко перестраиваются, играют в «шашечки» между рядами и «учат» не пропустивших их водителей.

Кроме того, в стране начнут отбирать автомобиль у водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом состоянии. В настоящее время за пьяную езду наказывают штрафом в размере 30 тыс. рублей и лишением прав на срок до двух лет. Если водитель сел за руль повторно и спровоцировал ДТП с пострадавшими, то ему грозит уголовная ответственность.

Водителей также начнут лишать прав или штрафовать, если он повторно в течение года сел за руль незарегистрированного автомобиля, превысил скорость от 40 до 80 км в час, проехал на красный свет, пересек сплошную и не убрал полную тонировку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для курильщиков введут новые запреты с 2021 года.