Для курильщиков введут новые запреты с 2021 года

В новом году в России вступят в силу новые запреты и ограничения, которые коснутся граждан, употребляющих табачную продукцию.

Об этом в беседе с «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

В частности, с 1 января 2021 года россиянам запретят курить на территории медучреждений, торговых точек, баз и складских помещений. Такие меры вводятся постановлением правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима».

Люди смогут курить на территориях указанных объектов только в специально предназначенных местах, на которых есть табличка «Место для курения». Кроме того, руководителям организаций придется вывесить на своих объектах знаки «Курение и пользование открытым огнем запрещено».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России начал действовать запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе.