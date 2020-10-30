В России начал действовать запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе

За час курения кальяна человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ и окиси углерода, чем за время выкуривания одной крепкой сигареты. Фото: pixabay.com

За час курения кальяна человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ и окиси углерода, чем за время выкуривания одной крепкой сигареты. Фото: pixabay.com

С пятницы, 30 октября, в России вступил в силу запрет на курение никотиносодержащей продукции, в том числе, кальяна, в общественных местах, среди которых заведения общепита.

Это обусловлено внесением поправки в статью 11 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», передает ТАСС. Документ объясняет, что в общественных местах запрещено использование не только никотиносодержащей продукции, но и устройств для её употребления.

Таким образом власти надеются предупредить вред, наносимый здоровью окружающих граждан и самим себе курящими людьми. Для нарушителей предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей. Предпринимателям грозит до 40 тысяч рублей штрафа, а юрлицам — до 90 тысяч.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что запрет на проверки малого бизнеса продлят до конца следующего года.