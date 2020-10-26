В России продлят запрет на проверки малого бизнеса до конца 2021 года

В России продлят запрет на проверки малого бизнеса до конца 2021 года
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин поручил правительству продлить запрет на плановые проверки малого бизнеса на срок до 31 декабря следующего года.

Об этом стало известно в понедельник, 26 октября. Согласно опубликованному на сайте Кремля перечню поручений, разработанному по итогам заседания президиума Госсовета, запрет не будет распространяться на налоговый, таможенный и финансовый контроль. Исключением также станут проверки всех видов деятельности и объектов контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения ЧС. Кроме того, под запрет не попадут и участники бюджетного процесса.

Напомним, запрет на плановые проверки малого и среднего бизнеса был введен в марте этого года в связи с коронавирусной пандемией. В июне его продлили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что большинство россиян продолжают доверять Путину больше, чем кому-либо в стране.

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