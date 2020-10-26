В России продлят запрет на проверки малого бизнеса до конца 2021 года

Российский президент Владимир Путин поручил правительству продлить запрет на плановые проверки малого бизнеса на срок до 31 декабря следующего года.
Об этом стало известно в понедельник, 26 октября. Согласно опубликованному на сайте Кремля перечню поручений, разработанному по итогам заседания президиума Госсовета, запрет не будет распространяться на налоговый, таможенный и финансовый контроль. Исключением также станут проверки всех видов деятельности и объектов контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения ЧС. Кроме того, под запрет не попадут и участники бюджетного процесса.
Напомним, запрет на плановые проверки малого и среднего бизнеса был введен в марте этого года в связи с коронавирусной пандемией. В июне его продлили.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что большинство россиян продолжают доверять Путину больше, чем кому-либо в стране.