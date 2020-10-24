Большинство россиян продолжают доверять Путину больше, чем кому-либо в стране

Имя президента который год звучит чаще остальных при опросе граждан о доверии к публичным личностям.

Исследовательский центр «Ромир» опросил россиян разных возрастов о том, кому они доверяют из публичных личностей. Чаще всего граждане называли президента России Владимира Путина, пишет РБК.

На втором месте в рейтинге оказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Четвертую строчку занимает оппозиционер Алексей Навальный, который недавно вышел из комы после таинственного инцидента в августе 2020 года. Врачи считают, что политика отравили, пока что расследование продолжается.

На пятом месте оказался министр обороны Сергей Шойгу. За ним идут премьер-министр Михаил Мишустин, телеведущий Андрей Малахов, юморист Максим Галкин и актер Константин Хабенский.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что составлен медиарейтинг глав ЗакСов страны: на первом месте Макаров.