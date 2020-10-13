Составлен медиарейтинг глав ЗакСов страны: на первом месте Макаров

В сентябре Макарова довольно часто упоминали в СМИ по нескольким поводам.

Аналитики составили медиарейтинг глава законодательных органов субъектов России за сентябрь 2020 года. С результатами можно ознакомиться на сайте компании «Медиалогия». На первом месте оказался Вячеслав Макаров из Санкт-Петербурга.

Прошедший месяц оказался для него плодотворным. Во-первых, Макарова наградили орденом Александра Невского «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Во-вторых, глава петербургского ЗакСа активно занимался «балконной амнистией».

На втором месте рейтинга оказался глава ЗакСа Татарстана Фарид Мухаметшин, тройку лидеров замкнул Анлрей Шимкив из Новосибирской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макаров прокомментировал ситуацию с задержанием депутата Коваля.