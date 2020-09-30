Макаров прокомментировал ситуацию с задержанием депутата Коваля

Макаров прокомментировал ситуацию с задержанием депутата Коваля
Вячеслав Макаров. Фото: Baltphoto

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отметил, что задержанный по подозрению во взяточничестве депутат Роман Коваль остается «товарищем» членов Правительства города.

Об этом Макаров заявил в среду, 30 сентября, во время брифинга. Политик также добавил, что не стоит делать поспешных выводов и «навешивать ярлыки» на человека до решения суда. Кроме того, по словам председателя ЗакСобрания, Коваль не подавал поправку к бюджету, инициатива была коллективной, а Роман лишь вносил предложения.

Макаров подчеркнул, что ответственность за все происходящее в парламенте, — в том числе, за поступки коллег, работу аппарата и другие, — лежит на его плечах. Вместе с тем, Макаров признал, что сожалеет об инциденте с Ковалем и считает его «предупреждающим уроком».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутата Романа Коваля оставили в СИЗО до 29 декабря.

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