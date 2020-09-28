Приморский суд Северной столицы продлил меру пресечения бывшему члену городского правительства Роману Ковалю до 29 декабря 2020 года.
Политик останется под арестом практически до Нового года, информируют в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Коваля подозревают во взяточничестве. По версии правоохранительных органов, в период с 2018 по 2020 год он, находясь на посту депутата Законодательного собрания, при содействии личного помощника получал от бизнесмена взятки за выгодное для предпринимателя распределение бюджетных средств.
В общей сложности за время «сотрудничества» Коваль получил 16 миллионов рублей. Также в рамках расследования под стражу заключен помощник экс-депутата. Оба они, между тем, отрицают свою причастность к взяточничеству.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургских полицейских подозревают в получении взятки от нетрезвого автомобилиста.