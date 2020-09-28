Экс-депутат петербургского ЗакСа Роман Коваль оставлен под стражей до 29 декабря

Приморский суд Северной столицы продлил меру пресечения бывшему члену городского правительства Роману Ковалю до 29 декабря 2020 года.

Политик останется под арестом практически до Нового года, информируют в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Коваля подозревают во взяточничестве. По версии правоохранительных органов, в период с 2018 по 2020 год он, находясь на посту депутата Законодательного собрания, при содействии личного помощника получал от бизнесмена взятки за выгодное для предпринимателя распределение бюджетных средств.

В общей сложности за время «сотрудничества» Коваль получил 16 миллионов рублей. Также в рамках расследования под стражу заключен помощник экс-депутата. Оба они, между тем, отрицают свою причастность к взяточничеству.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургских полицейских подозревают в получении взятки от нетрезвого автомобилиста.