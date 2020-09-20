В Петербурге двоих полицейских подозревают в получении взятки от пьяного водителя

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали инспектора ДПС и полицейского мобильного взвода.

Обоих подозревают в получении взятки, информируют полицейские. По данным следствия, 29 октября прошлого года возле дома №42/2 по Московскому проспекту задержанные остановили автомобиль Peugeot 308, которым управлял нетрезвый мужчина.

Правоохранители тогда согласились отпустить его при условии, что нарушитель заплатит им 40 тысяч рублей. При себе пьяный водитель имел лишь 35 тысяч, но полицейские не стали спорить и, забрав эту сумму, согласились не привлекать автомобилиста к административной ответственности. Сейчас задержанные находятся в СИЗО.