В Петербурге за драку с полицейским задержали «жемучжного» прапорщика

В Петербурге за драку с полицейским задержали &#171;жемучжного&#187; прапорщика
"Жемчужный" прапорщик имеет два условных срока, сейчас ему грозит уголовное наказание. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержан экс-сотрудник правоохранительных органов Вадим Бойко, известный своей жесткостью по отношению к митингующим на протестных акциях десятилетней давности, а также получивший прозвище «жемчужный» за браслет на запястье.

В этот раз, однако, безработный Бойко сам стал правонарушителем — он ударил в лицо помощника оперативного дежурного, да так, что последний получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб нижней челюсти. Сейчас, к счастью, с ним все в порядке. Бывшего полицейского доставили в дежурную часть МВД на проспекте Косыгина. Сейчас он находится под стражей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что на счету Бойко имеется два условных срока — за превышение должностных полномочий и хулиганство. В 2010 году при разгоне митингующих возле Гостиного двора он ударил мирного гражданина дубинкой по лицу. Спустя три года экс-сотрудника МВД задержали за стрельбу в чебуречной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге инспектор ДПС избил дачника тяпкой.

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В Петербурге за драку с полицейским задержали «жемучжного» прапорщика