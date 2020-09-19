Бил тряпкой и пинал ногой: инспектору ДПС из Петербурга предъявили обвинение за избиение мужчины

В Петербурге инспектора ДПС обвиняют в избиении жителя Ленинградской области в День Победы.

Инцидент произошел в поселке Дубровка. Инспектор ДПС Кировского района Петербурга 9 мая прошлого года поссорился там с незнакомцем. В результате, как сообщает 78.ru, правоохранитель около десяти раз ударил мужчину тряпкой и три раза пнул ногой.

Пострадавший попал в больницу, в том числе с переломами и множественными ссадинами.

Инспектора отпустили под подписку о невыезде. В настоящее время по факту продолжается служебная проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленинградской области задержали мужчину, который до смерти избил собутыльника. Ссора произошла после алкогольного застолья в Тосненском районе.