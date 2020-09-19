Житель Ленобласти убил собутыльника, избив его ногами

В Тосненском районе Ленобласти задержан мужчина, избивший собутыльника. От полученных травм мужчина умер.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 16 сентября в морг доставили труп 48-летнего мужчины из дома на улице 9-я дорога в поселке Сосновый Бор. Специалисты выяснили, что он умер от тупой сочетанной травмы головы и туловища, а также от внутреннего кровоизлияния.

Сожительница умершего рассказала полиции, что около 20:00 16 сентября находившийся в гостях малознакомый 54-летний мужчина избил ногами потерпевшего. Это произошло после алкогольного застолья.

В пятницу, 18 сентября, подозреваемый был задержан в поселке Ульяновка. На него открыли уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга задержали подвыпившую даму, с ножом напавшую на собутыльника.