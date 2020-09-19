В центре Петербурга задержали подвыпившую даму, с ножом напавшую на собутыльника

На улице Красного Текстильщика задержали пьяную женщину, которая с ножом напала на собутыльника и нанесла ему ранение в поясницу.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу, днем 18 сентября в полицию сообщили о ножевом ранении в квартире дома №9/11 по улице Красного Текстильщика. Прибывшие на место полицейские установили, что 37-летняя гостья в квартире поссорилась с другим гостем 26-ти лет во время алкогольного застолья. В результате она ударила его ножом в поясничную область.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. А сильно подвыпившую женщину доставили в отдел полиции, где на нее составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в изолятор. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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