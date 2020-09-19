Группа карманников в метро Петербурга оказалась причастна еще к 5 кражам

Группа карманников в метро Петербурга оказалась причастна еще к 5 кражам
Карманники обкрадывали пассажиров метрополитена. Фото: Baltphoto

Задержанные в марте шестеро участников организованной группы, которых обвиняют в карманных кражах, оказались причастны к еще пяти эпизодам. До этого момента правоохранители знали лишь о четырех кражах.

Как сообщили в петербургском главке МВД России, полиция установила, что в период с декабря 2018 года по февраль 2020 года злоумышленникам удалось похитить имущество на сумму более 1,7 миллионов рублей. Все кражи происходили на территории петербургского метрополитена.

По данным фактам правоохранительные органы открыли дела по статьям о краже и грабеже. На днях подозреваемым предъявили обвинение. Все участники организованной группы по-прежнему находятся под арестом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция «повязала» водителя каршеринга на Софийской. Все произошло ранним утром на перекрестке Софийской улицы и Грузового проезда.

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