Полиция «повязала» водителя каршеринга на Софийской

Во Фрунзенском районе петербургская полиция задержала мужчину на каршеринге. На месте происшествия работали около десяти правоохранителей.

Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло ранним утром в субботу, 19 сентября, на перекрестке Софийской улицы и Грузового проезда. Там сотрудники правоохранительных органов задержали водителя каршеринга.

«В 7:05 на Софийской улице полицейские задержали водителя каршеринга», — написал очевидец.

Судя по кадрам с места происшествия, в задержании злоумышленника участвовали не менее девяти правоохранителей. Все происходило на газоне у проезжей части. Причины задержания пока неизвестны.

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