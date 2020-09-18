На Мурманском иномарка въехала в прицеп со знаками дорожных работ

Машину накрыла лавина дорожных конструкций.

На Мурманском шоссе вечером 18 сентября произошла авария с участием БМВ. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Иномарка по непонятной причине врезалась в прицеп со знаками дорожных работ – в результате конструкции посыпались на БМВ.

На кадрах, опубликованных в сети, нет ни одного сотрудника спецслужб. Остается надеяться, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино после ДТП госпитализировали водителя иномарки. В результате одного из водителей госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится под наблюдением врачей. На месте работают сотрудники спецслужб, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.