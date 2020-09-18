В Колпино после ДТП госпитализировали водителя иномарки

Мужчина находится в тяжелом состоянии после инцидента.

В Колпино сегодня вечером, 18 сентября, произошла серьезная авария. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на пересечении улиц Оборонной и Анисимова – там столкнулись две иномарки по непонятной причине. В результате одного из водителей госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится под наблюдением врачей.

На месте работают сотрудники спецслужб, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчинском районе произошла смертельная авария из-за собаки: погибла женщина. В результате водительница получила серьезные травмы, которые стали причиной почти что мгновенной смерти. Травмы также получил пассажир в ее машине, его госпитализировали.