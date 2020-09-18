В Гатчинском районе произошла смертельная авария из-за собаки: погибла женщина

В Гатчинском районе произошла смертельная авария из-за собаки: погибла женщина
В аварии одна погибшая и один пострадавший. Фото: Pixabay

Также был травмирован мужчина, которого госпитализировали.

В Гатчинском районе сегодня вечером, 18 сентября, произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на 16-м километре автодороги Гатчина-Ополье – женщина на иномарке наехала на собаку, а затем оказалась на «встречке», где произошло столкновение с другим авто. В результате водительница получила серьезные травмы, которые стали причиной почти что мгновенной смерти. Травмы также получил пассажир в ее машине, его госпитализировали.

На место прибыли сотрудники спецслужб, которые разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нарушителя на Hyundai инспекторы задержали с «Нежностью» после погони на Парашютной.

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