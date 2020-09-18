Нарушителя на Hyundai инспекторы задержали с «Нежностью» после погони на Парашютной

Нарушителя на Hyundai инспекторы задержали с «Нежностью» после погони на Парашютной
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В региональном управлении ГИБДД рассказали подробности ночной погони на Парашютной улице. Задерживали водителя со спецсредством «Нежность».

Об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на Парашютной. Очевидцы отмечали, что после погони иномарка сбила дорожный знак и влетела в дерево.

Как уточнили в региональном управлении, мужчину на Hyundai попытались остановить на аллее Поликарпова. Однако водитель требования выполнять не стал и попытался скрыться.

На Парашютной улице иномарка снесла дорожный знак. В отношении водителя применили спецсредства БРС «Нежность».

Водителя доставили в отделение полиции, в отношении него составили административный протокол.

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