Нарушителя на Hyundai инспекторы задержали с «Нежностью» после погони на Парашютной

В региональном управлении ГИБДД рассказали подробности ночной погони на Парашютной улице. Задерживали водителя со спецсредством «Нежность».

Об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на Парашютной. Очевидцы отмечали, что после погони иномарка сбила дорожный знак и влетела в дерево.

Как уточнили в региональном управлении, мужчину на Hyundai попытались остановить на аллее Поликарпова. Однако водитель требования выполнять не стал и попытался скрыться.

На Парашютной улице иномарка снесла дорожный знак. В отношении водителя применили спецсредства БРС «Нежность».

Водителя доставили в отделение полиции, в отношении него составили административный протокол.