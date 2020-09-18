Дети отравились хлором в петербургском бассейне

В Петербурге в одном из фитнес-центров началась проверка после того, как дети отравились хлором в бассейне.

Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает прокуратура Петербурга. Уточняется, что проверку ведут сотрудники следственных органов, а также специалисты Роспотребнадзора.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе.

«Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования реагирования будет решен по итогам проверки», — уточнили в прокуратуре.

Ранее gazeta.spb.ru писала о трагедии, которая произошла в Ленинградской области. В мае этого года в одном из частных домов в деревне Куйвози маленький ребенок потянулся за мячом и упал в декоративный бассейн.

Малыша не успели спасти, он скончался.