В Ленобласти двухлетний мальчик утонул в декоративном бассейне: проводится проверка

Cледственные органы города Всеволожск в Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели двухлетнего ребенка в деревне Куйвози.

О трагическом инциденте рассказали следственном управлении СК РФ по Ленобласти в пятницу, 15 мая. По предварительной информации, в одном из частных домов в деревне Куйвози маленький ребёнок потянулся за мячом и упал в декоративный бассейн.

К сожалению, присматривавшая за ним бабушка не успела спасти малыша. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего, чтобы затем дать правовую оценку ситуации и решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская школьница оказалась госпитализирована в результате многочисленных побоев, которые наносила ей мать, и сексуального насилия, применяемого к ней отцом.