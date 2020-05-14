В Петербурге девочка попала в больницу после изнасилований и избиений в семье

В Петербурге девочка попала в больницу после изнасилований и избиений в семье
Девочку госпитализировали. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Медики госпитализировали в больницу петербургскую школьницу, которая регулярно подвергалась изнасилованиям и избиениям со стороны родителей.

Как сообщает РЕН ТВ, 16-летней девочке вызвали скорую 13 мая после обморока. Ее доставили в больницу с угрожающем жизни коллапсом. Оказалось, что у ребенка резко упало давление и нарушилось кровообращение.

Уже в больнице медики выяснили, что девочку регулярно насиловал отец и избивала мать. Узнав об этом, они обратились в полицию. Сейчас врачи оценивают состояние молодой пациентки как удовлетворительное.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Большом проспекте В.О. мужчина изнасиловал школьницу, с которой познакомился в Сети. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний мужчина.

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В Петербурге девочка попала в больницу после изнасилований и избиений в семье
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