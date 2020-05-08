На Большом проспекте В.О. мужчина изнасиловал школьницу, с которой познакомился в Сети

В Петербурге правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело.

Преступный инцидент произошел в среду, шестого мая, около одного из домов по Большому проспекту Васильевского острова. По данным следствия, мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу, с которой ранее познакомился в Сети.

Как сообщили на сайте СУ СК России по городу, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний мужчина.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец дважды ударил кулаком сотрудника ДПС во время проверки документов. Мужчине была избрана мера пресечения.