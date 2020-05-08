Петербуржец дважды ударил кулаком сотрудника ДПС во время проверки документов

В Петербурге местного жителя обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Все произошло в среду, 6 мая, около одного из домов на Ораниенбаумском шоссе. По данным следствия, у 52-летнего мужчины проверяли документы на управляемое им транспортного средства. Горожанин оказался явно чем-то недоволен, в результате чего нанес два удара кулаком старшему инспектору ДПС.

Как сообщили на сайте СК СК РФ по городу, мужчине была избрана мера пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель отказался от медосвидетельствования, а после ударил сотрудника ГИБДД. После оказания медпомощи сотрудник продолжил работу.