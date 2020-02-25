В Ленобласти водитель отказался от медосвидетельствования, а после ударил сотрудника ГИБДД

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские задержали гражданина, который нанес телесные повреждения полицейскому.

Инцидент произошел в понедельник, 24 февраля. Правоохранитель составлял протокол в отношении 25-летнего мужчины за отказ от прохождения медосвидетельствования. В этот момент мужчина нанес телесные повреждения сотруднику ГИБДД.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, после оказания медпомощи сотрудник продолжил работу.

По факту применения насилия в отношении представителя власти возбудили уголовное дело.

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