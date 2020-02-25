Районные суды Петербурга снова эвакуируют

В Петербурге продолжаются массовые эвакуации, начавшиеся еще в ноябре прошлого года. Анонимные сообщения о минировании 25 февраля получили районные суды.

В городе эвакуируют Василеостровский, Октябрьский, Приморский, Красногвардейский, Петродворцовый, Петроградский и Смольнинский районные суды. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Здания предстоит проверить на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Напомним, анонимные сообщения о минировании начали приходить на адреса районных судов Петербурга в конце ноября 2019 года. Неизвестные грозятся слать письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов от предпринимателя Константина Малофеева. В списки «минеров» периодически попадают детские сады, школы, торговые центры, больницы, станции метро, вокзалы и другие объекты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестные заявили о минировании «Газпром Арены».