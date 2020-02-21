Анонимы «заминировали» «Газпром Арену» и напомнили Малофееву о биткоинах

Анонимы &#171;заминировали&#187; &#171;Газпром Арену&#187; и напомнили Малофееву о биткоинах
Письмо от анонимов. Фото: Объединенная пресс-служба судов

С детских садов «минеры» переключились на спортивные сооружения. После поступления анонимного сообщения правоохранители осматривают «Газпром Арену».

Обо всем стало известно сегодня, 21 февраля. Неизвестные отправили сообщение в 14:37. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, до этого минеры прервали работу сотрудников Приморского и Дзержинского судов, а также вывели на улицу работников еще двух инстанций и детей из десятков учреждений.

В сообщении анонимы также напомнили о необходимости предпринимателю Константина Малофеева вернуть на биржу 120 биткоинов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что прохожие вытащили человека из воды на набережной Фонтанки.

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"Газпром Арена" минеры объединённая пресс-служба судов Петербурга
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