Анонимы «заминировали» «Газпром Арену» и напомнили Малофееву о биткоинах

С детских садов «минеры» переключились на спортивные сооружения. После поступления анонимного сообщения правоохранители осматривают «Газпром Арену».

Обо всем стало известно сегодня, 21 февраля. Неизвестные отправили сообщение в 14:37. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, до этого минеры прервали работу сотрудников Приморского и Дзержинского судов, а также вывели на улицу работников еще двух инстанций и детей из десятков учреждений.

В сообщении анонимы также напомнили о необходимости предпринимателю Константина Малофеева вернуть на биржу 120 биткоинов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что прохожие вытащили человека из воды на набережной Фонтанки.