Прохожие вытащили человека из воды на набережной Фонтанки

В Адмиралтейском районе Северной столицы в воде оказался человек. Заявление об этом поступило спасателям, после чего они оперативно прибыли к месту происшествия.

Все произошло сегодня, 21 февраля, у дома №133 на набережной реки Фонтанки. В 13:47 спасателям пришел сигнал о том, что человек ушел под воду.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, в результате прохожим удалось вытащить человека из воды. Очевидцы сделали это до прибытия сотрудников части.

Пострадавший был передан для осмотра врачам, которые также прибыли на место.

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