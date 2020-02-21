Росгвардейцы забрали мужчину после драки в кафе на Бухарестской

Во Фрунзенском районе Петербурга подрались два посетителя кафе на Бухарестской улице. Одного из них задержали, второго — госпитализировали в одну из городских больниц.

Ссора между посетителями кафе произошла в ночь на 21 февраля. Конфликт быстро перерос в драку, после чего работники заведения были вынуждены нажать кнопку тревожной сигнализации.

В 3:30 ночи наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Фрунзенскому району задержал одного из участников конфликта. Второго увезли на скорой с телесными повреждениями.

«Задержанный был передан сотрудникам 5 отдела полиции», — уточнили в пресс-службе УВО войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из кафе Кронштадта произошла стрельба. По подозрению задержали 34-летнего безработного местного жителя.