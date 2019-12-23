В Кронштадте в кафе произошла стрельба

В Кронштадте в кафе произошла стрельба
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемого. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства стрельбы в кафе в Кронштадтском районе.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, воскресенье, 22 декабря, в 2:47 очевидцы сообщили о том, что в кафе в доме №13 по улице Восстания произошла стрельба.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный местный житель. По предварительной информации, он во время конфликта в целях самообороны выстрелил из своего травматического пистолета в оппонента. В результате 23-летний молодой человек получил травму.

Известно, что он сам добрался до больницы. После оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии, его отпустили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный мужчина открыл огонь по служащим правоохранительных органов в четверг, 19 декабря, на Большой Лубянке, рядом с Зданием органов госбезопасности, которое на данный момент входит в комплекс строений Федеральной службы безопасности. По официальным данным, один из сотрудников ФСБ скончался от полученных ранений.

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