В ФСБ уточнили количество стрелков и пострадавших после инцидента на Лубянке

В результате перестрелки возле здания ФСБ в центре Москвы погиб один сотрудник Федеральной службы безопасности.

Неизвестный мужчина открыл огонь по служащим правоохранительных органов в четверг, 19 декабря, на Большой Лубянке, рядом с Зданием органов госбезопасности, которое на данный момент входит в комплекс строений Федеральной службы безопасности. По официальным данным, один из сотрудников ФСБ скончался от полученных ранений.

По информации пресс-центра спецслужб, нападавший ликвидирован. Как пишет ТАСС, в результате случившегося полностью перекрыто движение в районе Большой Лубянки. Кроме того, возможны ограничения в работе станции метро «Лубянка».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по некоторым версиям, количество жертв и раненых варьировалось от одного до пяти человек. Сейчас достоверно известно лишь об одном погибшем, о состоянии других пострадавших не сообщается.