В ФСБ уточнили количество стрелков и пострадавших после инцидента на Лубянке

В ФСБ уточнили количество стрелков и пострадавших после инцидента на Лубянке
Нападавшего ликвидировали. Фото: Baltphoto

В результате перестрелки возле здания ФСБ в центре Москвы погиб один сотрудник Федеральной службы безопасности.

Неизвестный мужчина открыл огонь по служащим правоохранительных органов в четверг, 19 декабря, на Большой Лубянке, рядом с Зданием органов госбезопасности, которое на данный момент входит в комплекс строений Федеральной службы безопасности. По официальным данным, один из сотрудников ФСБ скончался от полученных ранений.

По информации пресс-центра спецслужб, нападавший ликвидирован. Как пишет ТАСС, в результате случившегося полностью перекрыто движение в районе Большой Лубянки. Кроме того, возможны ограничения в работе станции метро «Лубянка».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по некоторым версиям, количество жертв и раненых варьировалось от одного до пяти человек. Сейчас достоверно известно лишь об одном погибшем, о состоянии других пострадавших не сообщается.

лубянка москва стрельба фсб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые выяснили, что черные кошки и вправду имеют проблемы в общении
Бузова за 45 минут выступления на корпоративе возьмет 6 млн рублей
Экранизация легендарного мюзикла «Кошки» названа самым ...
Эксперты Петербурга оценили пресс-конференцию Путина
В ФСБ уточнили количество стрелков и пострадавших после инцидента на Лубянке
Евросоюз продлил санкции против России
Беглов пообещал начать мусорную реформу в 2020 году
Клюкини показала роскошную квартиру, в которой живет с мужем