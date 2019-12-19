В Москве несколько человек пострадали в результате стрельбы у здания ФСБ

Некоторые издания уверяют, что три человека погибли, другие сообщают об одного погибшем и двух травмированных.

Об этом стало известно сегодня вечером, 19 декабря. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Все случилось в Москве на Лубянке у здания ФСБ. Неизвестный начал стрелять – непонятно, что стало причиной инцидента. В результате пострадали несколько человек, кажется, есть погибшие. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые уводят людей из опасного места – их прячут в зданиях.

Пока что никаких официальных данных не поступало. Очевидцы пишут, что слышали звуки стрельбы и боятся покидать дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионер устроил стрельбу из ружья с балкона на Советском. По предварительным данным, мужчина после ссоры выставил дочь и 73-летнюю жену на улицы и начал стрелять по ним. Никто в результате стрельбы не пострадал.