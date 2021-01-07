Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым

Путин приехал в Великий Новгород на Рождество. Скриншот: YouTube

Путин приехал в Великий Новгород на Рождество. Скриншот: YouTube

Президент России Владимир Путин поздравил православных жителей страны с Рождеством Христовым. Он пожелал гражданам благополучия и исполнения желаний.

Соответствующее поздравление появилась на сайте пресс-службы Кремля в четверг, 7 января.

«Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, — успехов, благополучия, исполнения желаний», – заявил Владимир Путин.

Кроме этого, президент РФ отметил, что данный праздник дарит миллионам людей радость и надежду, а также «обращает их к непреходящим духовным ценностям».

«Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения», – добавил российский лидер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин прибыл в храм в Новгородской области на рождественскую службу.