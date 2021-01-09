Путин выразил соболезнования в связи с крушением боинга в Индонезии

Путин выразил соболезнования в связи с крушением боинга в Индонезии
Владимир Путин выразил соболезнования. Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Индонезии Джоко Видодо.

Об этом стало известно в субботу, 9 января. Сообщение президента РФ опубликовано на сайте Кремля.

Путин передал искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа лайнера, который потерпел крушение у побережья Явы в Индонезии. Он попросил президента передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.

Ранее сообщалось, что диспетчеры потеряли связь с лайнером Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. Это произошло спустя несколько минут после взлета самолета. Позже обломки воздушного судна обнаружили у берегов Джакарты. На борту боинга могли находиться 59 человек, в том числе шестеро детей. По другим сведениям, на борту были 62 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рыбаки слышали взрывы на борту разбившегося лайнера в Индонезии.

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