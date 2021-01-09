Рыбаки слышали взрывы на борту разбившегося лайнера в Индонезии

В Индонезии местные рыбаки рассказали журналистам, что слышали взрывы на борту самолета Boeing 737, разбившегося в Джакарте.

Как сообщает телеканал CNN Indonesia, рыбаки утверждают, что в момент авиакатастрофы слышали звуку разорвавшихся бомб. Ранее сообщалось, что диспетчеры потеряли связь с лайнером Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. Это произошло спустя несколько минут после взлета самолета. Позже обломки воздушного судна обнаружили у берегов Джакарты.

На борту боинга могли находиться 59 человек, в том числе шестеро детей. По сведениям других СМИ, на борту были 62 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по факту крушения легкомоторного самолета в Ленобласти возбуждено уголовное дело. По информации следствия, 8 января самолет «Piper», на борту которого находились три человека, взлетел с аэродрома деревни Гостилицы.