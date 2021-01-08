По факту крушения легкомоторного самолета в Ленобласти возбуждено уголовное дело

Следственный отдел на транспорте СКР России по Ленобласти возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета «Piper» в пятницу, 8 января, на аэродроме Гостилицы, где погибли три человека.

Дело возбуждено по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По информации следствия, 8 января самолет «Piper», на борту которого находились три человека, взлетел с аэродрома деревни Гостилицы.

В воздухе судно столкнулось с другим самолетом, на борту которого находилось один пилот. В результате авиакатастрофы все люди, находившиеся в самолете «Piper» погибли, пилот второго воздушного корабля доставлен в больницу. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о личностях погибших в результате крушения.